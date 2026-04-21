Accuse su Trump e i codici nucleari: cosa sappiamo

Negli ultimi giorni è circolata una ricostruzione secondo cui il presidente Donald Trump avrebbe tentato di ottenere l’accesso ai codici nucleari durante un’accesa riunione sulla crisi con l’Iran. L’episodio è stato raccontato da Larry Johnson, ex funzionario della Cia, nel corso del podcast Judging Freedom condotto da Andrew Napolitano. Nella versione riportata, il confronto sarebbe avvenuto attorno agli incontri del 18 aprile, mentre la dichiarazione di Johnson è emersa il 20 aprile nel programma.

La vicenda ha subito scatenato reazioni e verifiche: fonti ufficiali e testate internazionali hanno cercato conferme indipendenti, mentre dalla Casa Bianca è arrivata una smentita netta. È importante separare il racconto pubblicato sul podcast dall’evidenza verificata: finora non sono emerse prove dirette che dimostrino l’effettivo tentativo di attivare i codici di lancio nucleare o l’intervento formale di un ufficiale che abbia impedito tale azione.

Il racconto e i particolari emersi

Secondo la narrazione di Larry Johnson, durante la riunione a cui si fa riferimento ci sarebbe stato un diverbio tra il presidente e il generale Dan Caine, capo degli stati maggiori congiunti. Johnson ha raccontato che il generale si sarebbe alzato e avrebbe detto “no” all’eventuale richiesta, invocando una sorta di responsabilità di comando.

Nel podcast sarebbe stato mostrato anche un filmato di Caine che cammina con lo sguardo abbassato nei giardini della Casa Bianca, utilizzato come elemento illustrativo del presunto episodio. Tuttavia, la presenza del video non costituisce prova del dialogo riportato e i giornalisti hanno sottolineato l’assenza di riscontri indipendenti.

Come è arrivata la versione alla stampa

La storia è stata rilanciata da testate come Newsweek e ripresa da media internazionali, che hanno citato l’intervento di Johnson nel programma di Napolitano. È utile distinguere tra segnalazione informale e documentazione ufficiale: molte affermazioni sono basate sul racconto dell’analista in pensione, non su comunicazioni formali di funzionari presenti alla riunione. Le redazioni che hanno verificato la notizia non hanno trovato riscontri da altri partecipanti né documenti che confermino lo scambio descritto.

La reazione della Casa Bianca e i controlli dei media

Di fronte alla diffusione della versione, la Casa Bianca ha replicato con una smentita e ha criticato la circolazione di voci non verificate. Un portavoce dell’amministrazione ha definito il racconto privo di fondamento, sottolineando la necessità di attenersi a fonti attendibili. Anche esponenti politici hanno manifestato scetticismo: il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis ha dichiarato di volere conferme prima di ritenere credibile la storia, esprimendo difficoltà a immaginare che la questione sia mai stata una proposta seria.

Verifiche e limiti delle fonti

I controlli giornalistici hanno evidenziato due punti fermi: ci sono stati incontri ad alto livello intorno al 18 aprile per discutere della situazione con l’Iran, ma nessuna testata o funzionario ha confermato l’invocazione dell’autorizzazione al lancio nucleare. In mancanza di testimonianze multiple o documenti ufficiali, la moderna copertura mediatica privilegia il principio della conferma incrociata, specie quando la notizia riguarda il meccanismo di comando nucleare, un tema estremamente sensibile.

Implicazioni nel contesto del conflitto con l’Iran

La vicenda si inserisce in un quadro di tensione tra Stati Uniti e Iran, segnato da attacchi e reazioni che hanno allarmato la regione. Notizie parallele avevano già raccontato di preoccupazioni interne all’amministrazione sulla partecipazione del presidente a certe operazioni sensibili, con episodi di esclusione dalla Situation Room citati da alcune fonti. Pur mantenendo la prudenza, osservatori e analisti sottolineano che accuse di questo tipo, se vere, avrebbero conseguenze istituzionali rilevanti; se infondate, rischiano comunque di alimentare sfiducia e incertezza nella comunità internazionale.

In conclusione, al momento la storia resta una ricostruzione priva di conferme indipendenti: esistono dichiarazioni pubbliche, un video utilizzato a corredo del racconto e la forte smentita della Casa Bianca. Per valutare pienamente l’attendibilità delle affermazioni di Larry Johnson sarà necessario che emergano testimonianze multiple o documenti ufficiali che confermino lo scambio descritto sul podcast Judging Freedom.