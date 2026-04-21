Possibile stop al viaggio di Vance a Islamabad: tensioni sui negoziati con l'Iran

Il viaggio del vicepresidente JD Vance a Islamabad è sospeso tra pressioni diplomatiche e il punto di rottura sul programma nucleare iraniano, mentre la Casa Bianca valuta alternative

Il 21 aprile 2026 la possibilità che il vicepresidente JD Vance parta per Islamabad si è trasformata in una trattativa a sé: fonti citate dal Wall Street Journal riferiscono che il presidente Donald Trump sta valutando di annullare il viaggio. Dietro questa ipotesi non c’è solo logistica, ma la persistente riluttanza dell’Iran ad accettare le condizioni americane, in particolare sul tema del programma nucleare.

La decisione arriva sulle scorte di una tregua provvisoria tra le parti, resa possibile da mediazioni regionali e internazionali. Il contesto è quello di colloqui già interrotti in precedenza e di una pressione crescente su Washington per trovare una soluzione che riapra lo Stretto di Hormuz e limiti l’impatto economico globale della crisi.

Le ragioni del congelamento

La frenata verso Islamabad deriva essenzialmente dallo stallo negoziale: gli Stati Uniti avrebbero chiesto garanzie molto ampie sul fermo del programma nucleare, mentre l’Iran avrebbe offerto termini più limitati nel tempo. Questo divario ha prodotto una situazione in cui la delegazione iraniana non ha ancora confermato la partecipazione, lasciando i mediatori pakistani in attesa di un segnale definitivo.

In questo quadro, il ruolo delle Guardie rivoluzionarie e delle autorità superiori di Teheran è stato determinante nel condizionare la decisione sul sì o il no ai colloqui.

Il nodo del programma nucleare

Al centro della disputa c’è il nucleare, indicato dalle parti come la condizione chiave per qualsiasi intesa duratura. Gli Usa avrebbero chiesto misure che in pratica sospendano le attività per un periodo molto lungo, mentre l’Iran propende per soluzioni temporanee e limitate. Il risultato è stato un primo round interrotto e la proposta di un nuovo incontro che ora rischia di saltare: il contrasto sul significato e sulla durata di un’eventuale sospensione è il vero ostacolo al riavvio delle trattative.

Pressioni regionali e internazionali

Nel frattempo, molti attori globali e regionali hanno spinto per la ripresa del dialogo: dalla Turchia agli Emirati, dalla Francia all’India, fino alla Cina, che ha offerto una proposta multipunto per stabilizzare la regione. Queste iniziative mirano non solo a evitare un’escalation militare, ma anche a ridurre il caos economico generato dalla chiusura di rotte navali essenziali. La diplomazia multilaterale ha quindi cercato di creare spazi di manovra, pur senza riuscire finora a eliminare il disaccordo sul contenuto degli accordi.

Le opzioni della Casa Bianca

Per la Casa Bianca la scelta è complessa: inviare il vicepresidente significherebbe imprimere una spinta diplomatica, ma farlo in presenza di un rifiuto iraniano rischia di essere un passo inutile o perfino controproducente. Per questo, secondo quanto riportato, Trump sta valutando alternative che includono sia l’annullamento del viaggio sia il mantenimento della delegazione in attesa di segnali più chiari. La decisione è influenzata anche da considerazioni politiche interne e dall’impatto sui mercati energetici, che hanno reagito positivamente alle notizie di possibili colloqui ma restano volatili.

Scenari possibili e impatti

Se il viaggio verrà cancellato, lo stallo diplomatico potrebbe prolungarsi e aumentare la probabilità di nuove tensioni sul terreno e nel traffico marittimo. Al contrario, una ripresa dei negoziati, magari con un compromesso tecnico sul periodo di sospensione del programma nucleare, potrebbe alleggerire la pressione sulle forniture energetiche e stabilizzare i mercati. In ogni caso, il percorso rimane fragile: la posta in gioco comprende la riapertura dello Stretto di Hormuz, la gestione delle sanzioni e la definizione di garanzie concrete sul lungo periodo.

Elementi da monitorare

Nei prossimi giorni sarà fondamentale osservare tre elementi: la conferma della partecipazione iraniana, le decisioni finali di Washington e le mosse dei mediatori regionali. Ogni passo potrebbe ribaltare l’equilibrio negoziale. L’esito avrà ripercussioni non solo politiche ma anche economiche, con implicazioni immediate per il prezzo del petrolio e la sicurezza delle rotte commerciali nel Golfo.

Conclusione

La vicenda del viaggio di JD Vance a Islamabad è emblematica di una diplomazia in equilibrio precario: tra richieste non negoziabili e la necessità di evitare una nuova escalation, la decisione americana rappresenta un test sulla possibilità di trasformare una tregua fragile in un accordo sostenibile. Il mondo guarda con attenzione, consapevole che una soluzione richiederà compromessi e una gestione cauta delle tensioni.