Il giallo resta fitto. Giovanni Marchionni, ventenne di Napoli, trovato morto venerdì mattina su uno yacht ormeggiato nella Marina di Portisco, a Olbia. Tutto sembra normale a bordo, eppure la morte del ragazzo non trova spiegazioni semplici. Silenzio. Domande che restano senza risposta. Le prime ipotesi parlavano di esalazioni provenienti dal wc chimico o dalle batterie dell’imbarcazione.

Ma l’autopsia di Giovanni Marchionni di oggi non chiarisce nulla. Almeno per il momento?

Autopsia Giovanni Marchionni, i primi risultati e nuovi interrogativi

L’esame autoptico, eseguito all’Istituto di medicina legale di Sassari, non ha risolto il mistero. Secondo il medico legale Francesco Serra, Giovanni sarebbe morto per un arresto cardiocircolatorio. Ma cosa lo abbia realmente causato, non è chiaro. Gas nocivi? Un malore improvviso? Le esalazioni dal wc chimico o dalle batterie dell’imbarcazione? Tutto rimane ipotesi. Per sciogliere il nodo sarà necessaria un’indagine immunoistochimica, in grado di rilevare eventuali tracce di asfissia da gas.

All’autopsia di Giovanni Marchionni erano presenti i consulenti di parte: nominati dal difensore dei familiari, Gabriele Satta, e dall’avvocato dei proprietari dell’imbarcazione, Giampaolo Murrighile. L’atmosfera era tesa. Silenzio. Sguardi attenti ai dettagli, ogni movimento osservato con cura. Nessuno osa parlare troppo. La morte di un ragazzo così giovane lascia segni profondi.

Tragedia a Portisco, dopo l’autopsia resta il mistero sulla morte di Giovanni Marchionni

I funerali saranno celebrati venerdì a Bacoli. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione ha proclamato il lutto cittadino. Una comunità intera si ferma, incredula. Giovani amici, parenti e vicini cercano di capire. Anche dopo l’autopsia di Giovanni Marchionni il mistero continua a pesare. Il volto di Giovanni resta nelle foto, sorridente, lontano da qualsiasi minaccia. Eppure la realtà è cruda. La verità si annida nei dettagli, nei risultati delle analisi che arriveranno solo nei prossimi giorni.

Ogni particolare, ogni piccola conferma o smentita potrà cambiare la lettura di quei momenti fatali. La vicenda è seguita da vicino, tra emozione e rabbia. Per ora, resta il vuoto. Il giallo su Giovanni Marchionni è aperto, e la sua memoria non merita dimenticanza.