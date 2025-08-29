Tragedia questa mattina, 29 agosto 2025, a Nettuno, in provincia di Latina, dove si è verificato un terribile incidente stradale nel quale ha perso la vita un ragazzo di 24 anni, Alessandro Cenci.

Nettuno, incidente stradale in via Santa Maria Goretti: scontro frontale

Questa mattina, intorno alle ore 7.00, si è verificato un terribile incidente stradale a Nettuno, in via Santa Maria Goretti.

Due auto si sono scontrate frontalmente. Per l’esattezza si è trattato di una Toyota Yaris e di un pick-up Toyota, al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le autorità.

Nettuno, incidente stradale in via Santa Maria Goretti: morto un 24enne

A bordo della Toyota Yaris che questa mattina si è scontrata frontalmente con un pick-up, c’era un ragazzo di 24 anni, Alessandro Cenci, che è morto sul colpo. Ferito gravemente invece il 65enne alla guida del pick-up, trasportato in codice rosso in ospedale. La polizia locale che si stava dirigendo verso il luogo del sinistro è rimasta a sua volta coinvolta in un incidente con un Audi station wagon all’incrocio di Tre Cancelli. L’impatto è stato violentissimo, tanto che l’auto della polizia è stata sbalzata contro il muro di recinzione della Protezione Civile, abbattendolo. Sul posto i soccorsi, i due agenti sono stati portati all’ospedale di Anzio, medicata la famiglia a bordo dell’Audi.