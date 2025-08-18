In queste ore sull’autostrada A1 si è verificato un grave incidente che ha coinvolto quattro veicoli. L’impatto ha causato rallentamenti e code chilometriche in entrambe le direzioni, mentre le squadre di soccorso sono intervenute per prestare assistenza ai feriti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma la situazione del traffico resta critica e gli automobilisti sono invitati a prestare massima attenzione e a valutare percorsi alternativi.

Incidente in A1, coinvolte quattro auto: 8km di coda

Questa mattina sull’autostrada A1, tra i caselli di Ferentino e Colleferro in direzione Roma, si è verificato un incidente che ha visto coinvolti quattro veicoli. Una persona ha riportato ferite ed è stata immediatamente soccorsa dai mezzi di emergenza giunti sul posto. Le autorità stanno ancora accertando la dinamica dello scontro.

Quattro auto coinvolte in un incidente sull’A1: traffico in tilt, percorsi alternativi

A causa dell’incidente, il traffico ha subito forti rallentamenti con code che hanno raggiunto gli otto chilometri. Per chi si dirige verso Roma, le forze dell’ordine consigliano di uscire a Ferentino, mentre chi viaggia verso sud può utilizzare l’uscita di Colleferro per evitare i rallentamenti più pesanti.

Al momento non è chiaro quando il tratto tra Ferentino e Colleferro potrà tornare completamente percorribile, mentre le squadre di soccorso e manutenzione continuano a lavorare.