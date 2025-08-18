Notte di tensione a Piaggine, dove un incidente stradale ha coinvolto due giovani. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto, ma sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza. Le autorità stanno indagando per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti.

Incidente a Piaggine, auto si ribalta nella notte: feriti due giovani

Paura nella notte appena trascorsa a Piaggine, piccolo comune della provincia di Salerno, dove un’auto con a bordo una coppia di giovani si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida del veicolo c’era un ragazzo di 18 anni, in compagnia di una coetanea del posto. Il conducente ha riportato le ferite più serie, tra cui un grave trauma cranico e traumi diffusi su tutto il corpo, perdendo coscienza per alcuni minuti prima dell’arrivo dei soccorsi.

Incidente a Piaggine, auto si ribalta: il ricovero d’urgenza

Sul luogo dell’incidente sono giunte due ambulanze del 118, tra cui una rianimativa, e l’elisoccorso atterrato nel campo sportivo della cittadina cilentana. Dopo le prime cure e la stabilizzazione sul posto, il giovane è stato intubato e trasferito in eliambulanza all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre la ragazza, ferita ma in condizioni più stabili, è stata portata in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania.

Numerosi residenti hanno assistito ai soccorsi, mentre le autorità hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente, avvenuto intorno alle tre del mattino.