Drammatico incidente a Napoli: si schianta con l'auto contro il guard rail, morto un 26enne

Era stato ricoverato in gravi condizioni, poi il decesso in ospedale. Ecco chi era la vittima.

A Cardito in provincia di Napoli si è verificato un drammatico incidente stradale. Un ragazzo di 26 anni è morto a seguito del sinistro: ecco la ricostruzione del drammatico incidente.

Non ce l’ha fatta il 26enne coinvolto nel drammatico incidente stradale a Cardito, provincia di Napoli, accaduto nella mattinata di ieri, 15 agosto.

Ma cosa è successo? Secondo la tragica ricostruzione, il giovane ha perso il controllo della propria auto, schiantandosi contro il guard rail. A seguito del sinistro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli, dove è deceduto poche ore dopo.

Il giovane, originario di Afragola, era un agente della Polizia Penitenziaria e lavorava in un carcere della provincia di Firenze. 

Indagini in corso e la dinamica 

I carabinieri della locale stanno indagando su quanto accaduto. Secondo le ricostruzioni il 26enne avrebbe perso il controllo all’altezza del km 22+100 della strada provinciale ex 162, nel tratto che attraversa il territorio di Cardito a Napoli.

L’auto è andata a sbattere violentemente contro il guard rail. Il 26enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli, dove le sue condizioni sono subito apparse molto gravi.

Il decesso

Nella tarda serata di ieri, 15 agosto, è stato constatato il decesso, per le gravissime lesioni riportate nell’impatto. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri veicoli. La salma non è stata sottoposta a sequestro, consentendo ai familiari di procedere con i funerali. 