Giovedì 14 agosto la comunità di Berzo Inferiore è stata colpita da una tragedia che ha scosso profondamente il paese. Una giovane di 30 anni è morta in un incidente durante un’escursione in montagna, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari, amici e conoscenti.

Incidente in alta quota, muore 30enne sul Monte Aviolo

Francesca Testa è rimasta vittima di un incidente mentre percorreva la via Normale sul versante ovest del Monte Aviolo, in alta Valcamonica.

La giovane, arrivata a circa 2.800 metri di quota, avrebbe perso l’equilibrio ed è precipitata per decine di metri in un canalone, finendo contro le rocce sottostanti.

Nonostante l’intervento dell’eliambulanza e del Soccorso alpino, il suo corpo è stato recuperato senza possibilità di soccorso. Le circostanze dell’incidente restano in fase di accertamento: secondo le prime ipotesi, potrebbe aver ceduto un appiglio o il terreno potrebbe aver ceduto sotto i suoi piedi.

Muore in un grave incidente in montagna: lacrime e dolore per Francesca Testa

Originaria di Berzo Inferiore, Francesca lavorava come barista in diversi locali della Valcamonica ed era nota per il suo carattere solare, la passione per l’equitazione e l’amore per la montagna e lo sport. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito familiari, amici e conoscenti, che si stanno stringendo attorno ai genitori Edoardo e Raffaella e ai fratelli Luca e Manuel.

“Temevo che prima o poi, a forza di andare così in alto, sarebbe successo qualcosa di grave, ne avevo il terrore”, ha dichiarato il papà, travolto dal dolore.

Il sindaco di Berzo Inferiore ha proclamato il lutto cittadino, e la comunità ha annullato la tradizionale festa degli Alpini, dimostrando il dolore condiviso per la perdita di una giovane così amata.