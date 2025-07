Valle d’Aosta, escursionista precipita per cento metri: dramma in montagna

Valle d’Aosta, escursionista precipita per cento metri: dramma in montagna

Escursionista tedesca cade per cento metri al Colle della Lace, Valle d’Aosta: il recupero della salma ostacolato dalla nebbia fitta.

Un tragico incidente si è verificato in Valle d’Aosta, dove un’escursionista tedesca ha perso la vita dopo essere precipitata per circa cento metri durante un’escursione in montagna. Il recupero della salma si è svolto tra grandi difficoltà e lunghe ore di lavoro.

Escursionista tedesca precipita in Valle d’Aosta: fatale volo di cento metri

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 25 luglio nella zona del Colle della Lace, a circa 2.200 metri di quota, al confine tra Valle d’Aosta e Biellese. Una donna tedesca, impegnata secondo le prime indiscrezioni in un’escursione fuori sentiero con un gruppo di compagni, è scivolata da un salto di rocce, precipitando per circa cento metri. L’allarme è stato lanciato intorno alle 15:00, quando i suoi accompagnatori hanno richiesto immediatamente l’intervento dei soccorsi.

Soccorso Alpino tra nebbia e difficoltà: recuperata la salma dell’escursionista

L’intervento del Soccorso Alpino Valdostano, supportato dall’elicottero, è stato fortemente complicato dalle condizioni meteo avverse: una fitta nebbia ha impedito all’elicottero di atterrare direttamente sul luogo della caduta. Il personale ha quindi raggiunto la zona a piedi, trovando purtroppo la donna già senza vita. Successivamente, grazie a una parziale schiarita, è stato possibile recuperare la salma e trasportarla ad Aosta.

Le operazioni di identificazione e le indagini sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Il Colle della Lace, noto per i suoi paesaggi spettacolari ma anche per i tratti impervi, conferma la pericolosità di camminare fuori dai percorsi segnalati.