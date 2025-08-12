Tragedia in alta quota in Val Passiria, in Alto Adige. Un’escursione si è trasformata in dramma quando un padre e il figlio sono precipitati mentre si trovavano a 2.600 metri di quota.

Alto Adige, padre e figlio trovano la morte in Val Passiria: precipitati a 2.600 metri

Lunedì sera un grave incidente ha colpito la comunità di San Martino in Passiria, in Alto Adige.

Due escursionisti, un padre di 67 anni e il figlio di 25, sono stati ritrovati morti in seguito a una caduta avvenuta su un sentiero nella zona di Plan, a Moso in Passiria, poco sotto il bivacco Pixner.

I corpi sono stati individuati a circa 2.600 metri di altitudine dopo che i familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa, avevano lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino della Val Passiria, il Soccorso Alpino e la Sezione Aerea della Guardia di Finanza, oltre ai carabinieri.

Le indagini sulle cause dell’incidente e il cordoglio della comunità

Le vittime sono state identificate come Martin Gufler, 25 anni, e suo padre Karl Josef Hilmer, 67 anni, entrambi residenti a San Martino in Passiria.

Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero precipitati da un tratto esposto del sentiero, non lontano dall’Alta Via “Tiroler Höhenweg”. Le autorità stanno ancora svolgendo accertamenti per chiarire con precisione le cause dell’incidente. Intanto, la notizia ha scosso profondamente la piccola comunità locale, che si stringe attorno ai familiari delle vittime in questo momento di dolore.