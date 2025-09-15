Un grave episodio di violenza ha scosso Sulmona: una ragazzina di 12 anni è stata violentata, ripresa in video e la registrazione è stata diffusa tramite WhatsApp. Le forze dell’ordine hanno denunciato due giovani e continuano le indagini per identificare tutti i responsabili della diffusione, garantendo la tutela della minore. La vicenda ha suscitato profonda indignazione nella comunità.

Sulmona, violentata ragazzina di 12 anni: coraggio e denuncia della vittima

A Sulmona, in Abruzzo, una ragazzina di 12 anni è stata vittima di violenza sessuale da parte di un 14enne e di un 18enne. Nonostante le minacce subite, la giovane ha trovato il coraggio di confidarsi con i genitori, dando avvio alle indagini. Secondo quanto ricostruito, gli indagati avrebbero ripreso le violenze in video e diffuso le registrazioni su diversi gruppi WhatsApp.

La Procura ha iscritto i due nel registro degli indagati per violenza sessuale aggravata e revenge porn, suscitando forte indignazione nella comunità locale e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza dei minori online.

Violentata 12enne a Sulmona, video diffusi su WhatsApp: due indagati

I carabinieri della Compagnia di Sulmona hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni dei due indagati, sequestrando telefoni, computer, tablet e altri dispositivi elettronici. Le autorità intendono verificare la provenienza dei video e identificare chi ne ha avuto accesso, con la possibilità di estendere le contestazioni anche a chi li ha condivisi o visionati.

Le indagini hanno confermato che la vittima sarebbe stata abusata ripetutamente e ricattata con la minaccia di divulgazione dei filmati. Il fascicolo, coordinato dalla Procura di Sulmona e dal tribunale dei minori, prosegue per il reato di violenza sessuale aggravata.