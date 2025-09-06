Una giovane turista italiana di 18 anni è stata violentata in Albania, nella città costiera di Durazzo. Le autorità locali hanno comunicato il fermo del presunto aggressore, un uomo identificato grazie alle indagini immediatamente avviate dopo la denuncia della vittima.

Turista italiana di 18 anni violentata in Albania

Una diciottenne italiana, originaria di Campagna Lupia, in provincia di Venezia, è stata vittima di una violenza sessuale mentre si trovava su una spiaggia di Durazzo, in Albania.

L’episodio si sarebbe verificato alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:25, mentre la giovane era sui lettini di un albergo della costa.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la ragazza si era temporaneamente allontanata dai suoi amici per sedersi da sola e, in quei momenti, un uomo l’avrebbe avvicinata e aggredita. Nonostante il trauma, la vittima ha denunciato immediatamente l’accaduto, consentendo alla polizia locale di avviare rapidamente le indagini.

Turista italiana di 18 anni violentata in Albania: un fermo a Durazzo

Secondo quanto riportato dall’ANSA, grazie alla pronta segnalazione della giovane, le forze dell’ordine albanesi hanno individuato e fermato nel giro di poche ore Leonard Preza, cittadino albanese di 26 anni già noto alle autorità per reati legati a furto e detenzione illegale di armi.

L’uomo, ascoltato dagli investigatori, ha sostenuto che il rapporto fosse consensuale; tuttavia, gli esami medici sulla vittima hanno rilevato lividi e segni compatibili con l’uso della forza. Al momento, il presunto aggressore è in stato di fermo e le autorità mantengono riserbo sulle ulteriori indagini, compresi eventuali legami con la ragazza o motivazioni precise dell’aggressione.