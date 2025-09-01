Milano, ragazza di 18 anni trascinata nel bosco e violentata: è caccia al re...

Orrore a Milano, una ragazza di 18 anni è stata prima trascinata nel bosco e poi violentata nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto. Ora è caccia al responsabile.

Orrore a Milano: ragazza di 18 anni trascinata nel bosco e violentata

Un ragazza di appena 18 anni ha vissuto un vero e proprio incubo nella notte tra sabato 30 e domenica 31 agosto 2025.

La giovane stava aspettando il treno alla stazione di San Zenone al Lambro, in provincia di Milano, per rientrare a casa dopo una serata trascorsa con una parente. A un certo punto la 18enne è stata aggredita alle spalle e trascinata in un boschetto nei pressi dei binari e violentata. La ragazza ha poi chiamato il 112. I soccorritori l’hanno portata in ospedale, prima al Policlinico di Milano, poi al Mangiagalli, specializzato in stupri.

Come si legge su La Repubblica, è ora caccia all’uomo responsabile di aver aggredito e violentato la 18enne a Milano. Secondo il primo identikit, sarebbe un nordafricano e, al momento dello stupro, indossava jeans e maglietta. I carabinieri hanno setacciato gli interni e i dintorni della stazione di San Zenone al Lambro, alla ricerca di indizi utili. Si spera di trovare dettagli utili dalle telecamere della zona.