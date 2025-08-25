Quella che doveva essere una semplice passeggiata al parco con il suo cane si è trasformata in un incubo che nessuno vorrebbe vivere. Una donna, oggi protagonista di un racconto choc, ha denunciato di essere stata aggredita e violentata mentre si trovava in un luogo pubblico a Roma.

“Violentata al parco”. La denuncia di una donna a spasso col cane: il racconto da brividi

Una donna di 60 anni residente a Roma è stata vittima di una rapina con violenza sessuale nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia della città, domenica 24 agosto poco dopo le 6 del mattino. La sessantenne stava portando a passeggio il suo cane quando un uomo sconosciuto l’avrebbe avvicinata, prima alle spalle e poi frontalmente, strattonandola e rubandole il cellulare. Successivamente, l’avrebbe gettata a terra e violentata.

Dopo l’aggressione, ancora sotto choc, la donna ha affidato il cane a una vicina e ha chiamato i soccorsi: è intervenuto il 118 che l’ha trasportata al Policlinico Casilino, dove è stato attivato il protocollo rosa dedicato alle vittime di violenza.

Donna violentata nel parco di Tor Tre Test: caccia all’aggressore

I carabinieri della compagnia Casilina stanno lavorando per identificare l’aggressore, descritto dalla vittima come un uomo di colore con un berretto in testa. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza di Tor Tre Teste, Centocelle, Quarticciolo e lungo le strade della Casilina e della Togliatti.

Sul fronte istituzionale, Mauro Caliste, presidente del Municipio V di Roma, ha espresso solidarietà alla vittima e ha sottolineato la necessità di un maggiore controllo delle forze dell’ordine nelle aree isolate del quadrante est, evidenziando carenze di organico e mezzi. “Tutti devono poter vivere i quartieri senza timori”, ha dichiarato Caliste, auspicando che il responsabile venga presto individuato e affidato alla giustizia.