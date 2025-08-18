Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi ma, la ragazza, non ha denunciato.

Una ragazza di 19 anni ha raccontato di essere stata violentata su un traghetto partito da Porto Torres (Sardegna) e diretto a Genova. La giovane però non ha denunciato il fatto.

Il racconto choc di una 19enne: “Violentata su un traghetto dalla Sardegna”

Una ragazza genovese di 19 anni ha raccontato che, nella notte tra sabato 16 e domenica 18 agosto scorsi, è stata violentata su un traghetto, partito da Porto Torres, in Sardegna e diretto a Genova.

Secondo il racconto, un uomo le avrebbe chiesto aiuto per aprire la porta della cabina, che secondo lui era difettosa, invece era una scusa per spingerla all’interno e abusare di lei. L’aggressore sarebbe poi fuggito lasciandola sul pavimento. La 19enne ha poi chiamato aiuto al personale a bordo e sono state allertate le autorità a terra. Una volta che il traghetto è approdato, la ragazza è stata portata all’ospedale Galliera, ospedale di riferimento per i casi di violenza sessuale. Qui i medici hanno confermato la presenza di ecchimosi su gambe e schiena, segni compatibili con una violenza sessuale.

Violentata sul traghetto dalla Sardegna: 19enne racconta la violenza, ma non denuncia

Come abbiamo visto, una ragazza genovese di 19 anni ha raccontato di essere stata violentata su un traghetto dalla Sardegna a Genova. La giovane, però, ha deciso di non procedere formalmente con la denuncia, non permettendo quindi alla Procura di aprire le indagini. La Polizia di frontiera, però, ha avviato degli accertamenti, come il controllo della cabina e l’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.