Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Padova, dove una giovane ragazza è stata vittima di abusi sessuali all’interno di una ex caserma. Le indagini sono ancora in corso per fare piena luce su quanto successo.

Padova, violenza sessuale in ex caserma abbandonata su una 19enne

Una giovane marocchina di 19 anni, insieme a un amico algerino, aveva trovato rifugio per la notte in un edificio dismesso dell’ex caserma Allegri a Padova.

Durante la notte dell’8 luglio, però, la ragazza sarebbe stata vittima di una violenza sessuale da parte di due uomini tunisini presenti all’interno dello stabile, accompagnati da un terzo connazionale.

La situazione è stata segnalata dai residenti della zona di via Sorio, che hanno udito urla provenire dall’area abbandonata, tra cui quelle di una donna. La Polizia è intervenuta tempestivamente, trovando la vittima e il suo accompagnatore sotto choc.

Padova, violenza sessuale in ex caserma abbandonata su una 19enne: tre sospetti fermati

Le indagini condotte dalla Squadra mobile di Padova hanno permesso di ricostruire i fatti: la giovane coppia, rimasta bloccata dopo aver perso l’ultimo treno, aveva deciso di trascorrere la notte nell’ex aeroporto militare. Durante la notte, i tre aggressori li hanno minacciati con un coltello, separando i due giovani e costringendo il ragazzo ad allontanarsi.

Ai danni della ragazza, dopo averle sottratto denaro e telefono, è stata inflitta una violenza sessuale all’interno di un altro edificio della struttura. Tutti e tre, con precedenti penali, sono stati arrestati con le accuse di rapina, minacce e violenza sessuale di gruppo.