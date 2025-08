Ennesimo caso di violenza sessuale ai danni di una bambina. Questa volta è successo a Lucca, in Toscana: arrestato un uomo di 39 anni. Ma ecco cosa è successo.

Lucca, violenza sessuale ai danni di una bambina

Secondo le prime ricostruzioni, la mattina del 17 luglio scorso, due coniugi, che dovevano andare a lavorare, hanno lasciato la figlia minore da un’amica.

Quest’ultima, però, per andare a fare delle commissioni, avrebbe poi lasciato la piccola per circa mezz’ora da sola con un uomo che stava ospitando a casa sua. L’uomo in questione avrebbe quindi abusato della bambina, la quale poi ha raccontato tutto ai genitori una volta tornata a casa. Il padre ha subito chiamato i Carabinieri.

Lucca, violenza sessuale ai danni di una bambina: arrestato un 39enne

Dopo la denuncia sporta dal padre della bambina, sono partite le indagini da parte dei Carabinieri, al fine di rintracciare il presunto responsabile di violenza sessuale aggravata. Inoltre, sia dalle testimonianza sia dal referto dell’Ospedale San Luca, sono emersi gravi indizi contro il presunto responsabile, un uomo di 39 anni. L’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri di San Concordio e ora si trova nel carcere San Giorgio di Lucca, dopo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura lucchese.