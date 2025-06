Ennesima storia dell’orrore. Questa volta siamo in Umbria, in provincia di Perugia, dove un padre avrebbe violentato ripetutamente la figlia minorenne, spesso assieme ad altri uomini: tutto sulle indagini.

Papà violenta la figlia minorenne con altri uomini: le indagini

Secondo le indagini portate avanti dalla Polizia di Foligno, in provincia di Perugia, una ragazzina minorenne sarebbe stata abusata sessualmente dal padre, spesso anche con la presenza di altri uomini.

Non solo, l’uomo sarebbe stato violento anche con la moglie anzi, secondo gli investigatori, avrebbe adottato condotte violente, sia sotto il profilo verbale sia fisico, nei confronti della coniuge svariate volte.

Perugia, papà violenta la figlia con altri uomini: arrestato un 41enne

L’uomo accusato di aver abusato della figlia minorenne è finito agli arresti domiciliari. Gli agenti hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Spoleto per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti sessuali con minori. Per l’uomo, di 41 anni, è stato disposto il monitoraggio tramite dispositivi di controllo elettronico, oltre al divieto di comunicazione con le vittime dei reati contestati. Il 41enne avrebbe anche acconsentito ad altri uomini, al momento ignoti, di abusare della figlia minorenne. Le indagini intanto vanno avanti.