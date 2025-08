Ragazza di 20 anni violentata sul treno per Novara: identificato l’uomo

Ragazza violentata sul treno per Novara: fermato un uomo, indagini in corso

Una ragazza di 20 anni è stata violentata a bordo di un treno regionale diretto a Novara. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi distratti di pochi passeggeri. Dopo giorni di indagini, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare e rintracciare l’uomo sospettato della violenza.

La Polizia ferroviaria di Novara sta conducendo un’indagine su un grave episodio di violenza sessuale avvenuto negli ultimi giorni di luglio a bordo di un treno regionale. La vittima, una ragazza di 20 anni residente a Trecate e impiegata in un negozio del centro storico novarese, ha denunciato di essere stata aggredita mentre si recava al lavoro.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane si trovava da sola in una carrozza del convoglio Trenord diretto a Novara, quando un uomo, approfittando dell’assenza di altri passeggeri, l’avrebbe avvicinata con fare minaccioso per poi bloccarla e abusare di lei, appena prima dell’arrivo in stazione.

L’episodio si inserisce in un contesto già teso per la sicurezza sui treni della zona. Sulla stessa linea ferroviaria, nei giorni precedenti, si era verificata un’altra aggressione: un giovane era stato rapinato nei pressi della stazione di Bellinzago da un individuo armato, che dopo averlo minacciato gli aveva sottratto il cellulare. In questo secondo caso, l’indagine è stata affidata ai carabinieri. Due episodi distinti ma ravvicinati che hanno acceso l’attenzione sulla sicurezza dei passeggeri a bordo dei convogli regionali piemontesi.

La ragazza, sotto shock, ha raggiunto subito il presidio della Polfer presente alla stazione, fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore. Le autorità hanno riferito che, grazie all’incrocio delle informazioni con le banche dati in uso alle forze dell’ordine, è stato possibile risalire all’identità di un possibile responsabile, descritto come un giovane nordafricano, presumibilmente di origine egiziana e di circa 25 anni.

Dopo la violenza, l’uomo si sarebbe dileguato non appena il treno ha fatto sosta, rendendo difficili le ricerche immediate a causa dell’assenza di testimoni e della scarsa utilità delle immagini di videosorveglianza.