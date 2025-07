Orrore a Milano, dove una donna di 45 anni è stata violentata e sequestrata per 12 ore dal suo ex compagno. La donna fortunatamente è riuscita a a chiamare i carabinieri.

Milano, violentata e sequestrata per 12 ore dall’ex compagno

Poteva essere l’ennesimo caso di femminicidio, invece fortunatamente la donna violentata e sequestrata dall’ex compagna è riuscita a mettersi in salvo.

L’uomo l’aveva convinta a vedersi per l’ultima volta, salvo poi minacciarla con un cacciavite e sequestrarla in casa per 12 ore. Il fatto è successo nella notte tra domenica e lunedì in una casa in zona Viale Umbria a Milano. L’uomo, dopo 12 ore di minacce e violenze sessuali nei confronti della ex, ha assunto sostanze stupefacenti e si è addormentato. A quel punto la donna, 45 anni, è riuscita a chiamare i carabinieri.

Milano, violentata e sequestrata per 12 ore dall’ex compagno: arrestato un 33enne

Quando in carabinieri, dopo la telefonata della donna, sono giunti sul posto, hanno trovato l’uomo, 33 anni, che stava ancora dormendo e hanno potuto così arrestarlo. La donna invece è stata portata alla clinica Mangiagalli, clinica specializzata in violenze sessuali. Il 33enne è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, violenza sessuale e lesioni.