Ennesima storia di omofobia in famiglia. Questa volta è successo a Ercolano, in provincia di Napoli, dove una ragazza di 19 anni è stata sequestrata in casa dai suoi genitori, di 47 e 43 anni, perché lesbica. Il padre e la madre della giovane non riuscivano ad accettare l’orientamento sessuale della figlia, tanto da installare un gps sul sul suo cellulare per rintracciarla e trascinarla via dalla casa della fidanzata al fine di segregarla in casa. La scena è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza presenti all’esterno dell’abitazione. Filmati ora in mano ai Carabinieri. I militari della compagnia di Torre Del Greco si sono quindi presentati a casa dei genitori della ragazza e, prima di entrare, hanno sentito le urla della giovane. Una volta entrati in casa hanno trovato la ragazza tra le braccia della nonna materna che piangeva disperatamente. I genitori sono stati arrestati.

Figlia sequestrata dai genitori perché lesbica: ecco come l’hanno picchiata

Quando i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione hanno, come detto, trovato la ragazza rannicchiata sul divano tra le braccia della nonna materna, impossibilitata ad uscire di casa. La ragazza, a questo punto, ha raccontato tutti gli episodi di violenza fisica e psicologica che ha dovuto subire da parte dei genitori. Inoltre ha anche rivelato come veniva picchiata. Ecco cosa ha detto al Maggiore Francesca, Romana Ruberto, come riportato sul Corriere della Sera: “Mi hanno picchiato con una mazza. Volevo farla finita. Mia madre mi ha detto che sarebbe venuta a piangere al cimitero.” Dopo l’arresto dei genitori, la ragazza ha deciso di allontanarsi definitivamente dalla casa di famiglia.