Jaafar Jackson e la trasformazione nello zio Michael - Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Nonostante sia figlio di Jermaine Jackson e nipote di Michael Jackson, Jaafar Jackson da bambino non sognava affatto il mondo dello spettacolo ma quello dello sport. Ora invece il suo volto è sulle locandine di uno dei più importanti blockbuster del 2026, ‘Micheal’. E per trasformarsi in suo...

Nonostante sia figlio di Jermaine Jackson e nipote di Michael Jackson, Jaafar Jackson da bambino non sognava affatto il mondo dello spettacolo ma quello dello sport. Ora invece il suo volto è sulle locandine di uno dei più importanti blockbuster del 2026, ‘Micheal’. E per trasformarsi in suo zio non si è risparmiato, allenandosi fino a farsi sanguinare i piedi.

Estratti audio: VIDEO The Moment Jaafar Jackson Saw Himself as Michael for the First Time – Jennifer Hudson Show – 22 apr 2026; VIDEO Jaafar Jackson on Biggest CHALLENGE Playing Uncle Michael Jackson (Exclusive) – extratv – 21 apr 2026.

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