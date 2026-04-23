De Felice (INPS): “Festival con Roma Tre Orchestra per rafforzare coesione sociale”

“Oggi presentiamo la seconda stagione di questo festival di musica classica e lirica presso il nostro Palazzo Mazzoni a Garbatella. È un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta il grande repertorio della musica classica in una zona più popolare. È un paradigma di una visi...

“Oggi presentiamo la seconda stagione di questo festival di musica classica e lirica presso il nostro Palazzo Mazzoni a Garbatella. È un progetto importante dal punto di vista culturale perché porta il grande repertorio della musica classica in una zona più popolare. È un paradigma di una visione interclassista dell’Istituto che parla a tutti i cittadini in una logica trasversale, finalizzata a rafforzare la coesione sociale del paese”.

Lo ha dichiarato Diego De Felice, Direttore comunicazione dell’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), a margine della presentazione del festival estivo di musica classica e lirica a Roma “La musica è una cosa meravigliosa” che si è tenuta presso il Ministero della Cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=_ijcxKvCdqo