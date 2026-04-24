Sanzioni 2.0: l’Europa colpisce la Russia dove prova a sfuggire - Eurofocus podcast, Adnkronos

Dal petrolio alle crypto, dalla flotta ombra al rublo digitale: il 20° pacchetto Ue segna un cambio di strategia e prende di mira l’ecosistema dell’elusione costruito da Mosca. Nel frattempo Bruxelles sblocca anche 90 miliardi per Kiev, tenendo insieme pressione economica e sostegno finanziario.
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