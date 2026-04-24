Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma

Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma

Estati torride, piogge tropicali e una natura che riprende i suoi spazi a ritmi mai visti. Roma sta "rotolando verso Sud", diventando climaticamente più simile a Il Cairo che a Parigi? E come si gestisce il verde in una metropoli di queste dimensioni? In questo quarto episodio di "AMAzing", scopri...