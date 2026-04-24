Tra Parigi e Il Cairo: come il clima cambia il verde di Roma

Estati torride, piogge tropicali e una natura che riprende i suoi spazi a ritmi mai visti. Roma sta “rotolando verso Sud”, diventando climaticamente più simile a Il Cairo che a Parigi? E come si gestisce il verde in una metropoli di queste dimensioni?
In questo quarto episodio di “AMAzing”, scopriamo come il “diserbo” non sia più solo una questione di decoro, ma una vera sfida di adattamento climatico.
Dalla pianificazione scientifica degli interventi al nuovo “Piano 100 città”, esploriamo come AMA e Roma Capitale stanno ridisegnando la cura del territorio.
Ne parliamo con:
· Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale
· Marco Casonato, Dirigente Gestione Rifiuti di AMA S.p.A.
Conduce Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos.
Ascolta ora per scoprire le nuove sfide del verde urbano.
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