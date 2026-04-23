Da Ancona salpa la Nave della Salute, oncologa Berardi: ‘Visite gratuite per prevenzione attiva’

La prevenzione sale a bordo: salpa da Ancona la ‘Nave della salute’ con 10 ambulatori e 17 specialisti per visite gratuite ai passeggeri diretti a Durazzo. La terza edizione dell’iniziativa è promossa da One Health Foundation. “L’obiettivo è promuovere una cultura della salute attraverso...

La prevenzione sale a bordo: salpa da Ancona la ‘Nave della salute’ con 10 ambulatori e 17 specialisti per visite gratuite ai passeggeri diretti a Durazzo. La terza edizione dell’iniziativa è promossa da One Health Foundation. “L’obiettivo è promuovere una cultura della salute attraverso una prevenzione più attiva. Obiettivo è intercettare i bisogni di salute di chi si sottoporrà ai controlli e diffondere una maggiore consapevolezza.

Nelle due precedenti edizioni abbiamo visto quanto questo sia necessario”. Così all’Adnkronos Salute Rossana Berardi, presidente di One Health Foundation e presidente eletto Aiom Associazione italiana di oncologia medica. Quest’anno cresce l’offerta sanitaria: “Abbiamo aumentato il numero degli ambulatori, anche in risposta alle richieste raccolte negli anni passati. Saranno attivi 10 ambulatori e quasi 20 tra medici e specialisti che offriranno le loro prestazioni in modo solidale”.

Disponibile un’ampia gamma di servizi: “Visite senologiche, consulenze di genetica oncologica, controlli cardiologici, ecografie dell’addome, ecodoppler dei vasi carotidei e della tiroide, oltre a visite nutrizionistiche, oculistiche e dermatologiche – sottolinea Berardi – Effettueremo anche test per Hiv ed epatite”.

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