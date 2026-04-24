Alla Camera il voto sul Dl Sicurezza: le opposizioni intonano “Bella Ciao”

Con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto, la Camera ha approvato in via definitiva il decreto legge sicurezza. Poco prima del voto, il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi ha chiesto la parola per intervenire sul 25 aprile, quindi tutta l’opposizione ha cominciato a cantare "Bella ciao"...