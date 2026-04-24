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Madrid, per Musetti buona la prima: Hurkacz ko, l'azzurro vola al terzo turno

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(Adnkronos) - Parte benissimo l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, l'azzurro ha regolato in due set Robert Hurkacz (6-4, 7-6), staccando il pass per il terzo turno del torneo spagnolo, in cui se la vedrà contro l'olandese Tallon Griekspoor. Ottima pa...

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(Adnkronos) – Parte benissimo l’avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, l’azzurro ha regolato in due set Robert Hurkacz (6-4, 7-6), staccando il pass per il terzo turno del torneo spagnolo, in cui se la vedrà contro l’olandese Tallon Griekspoor. Ottima partita per il toscano, bravo a mettere subito in discesa il primo set con un doppio break, contenendo poi il ritorno del polacco.

Il match si decide quindi al tie-break, con Lorenzo bravo a contenere i turni di servizio dell’avversario.  

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