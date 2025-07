A Legnago, in provincia di Verona, un ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di quattro violenze sessuali nel mese di giugno lungo l’argine dell’Adige.

Legnago, ragazzo di 23 anni arrestato: è accusato di quattro violenze sessuali

I Carabinieri della compagnia locale di Legnago, nel Veronese, hanno arrestato un ragazzo di 23 anni in seguito a una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Verona su richiesta della Procura.

Il 23enne è accusato di quattro violenze sessuali nel mese di giugno 2025, lungo l’argine del fiume Adige. Il giovane è italiano e residente nella bassa provincia di Verona e ha, inoltre, precedenti penali. Il giovane è quindi indagato per tre violenze sessuali consumate e un tentativo fallito.

Legnago, 23enne accusato di quattro violenze sessuali: le indagini

A far scattare le indagini che hanno portato all’arresto del 23enne a Legnago per violenza sessuale, sono state le denunce da parte delle vittime. Grazie alle informazioni date sia da loro che da gente del luogo, le autorità sono risalite al 23enne. Il giovane, come detto, è nato in Italia ma è di origini marocchine e, in questo momento, si trova nel carcere di Montorio, ad disposizione dell’autorità giudiziaria.