Stupro di gruppo a Porto Sant’Elpidio, dove una turista di 30 anni ha raccontato di essere stata violentata in spiaggia dopo una serata trascorsa in discoteca.

Porto Sant’Elpidio, violentata in spiaggia: la denuncia choc di una turista

Doveva essere una serata d’estate in vacanza al mare, invece per una turista di 30 anni si è trasformata in un incubo.

La giovane, infatti, come riporta Il Resto Del Carlino, sarebbe stata violentata da un gruppo di persone in spiaggia a Porto Sant’Elpidio, dopo una serata passata in discoteca. L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte tra sabato e domenica e, secondo il racconto, la 30enne sarebbe stata immobilizzata su un lettino della spiaggia dello chalet del lungomare, per poi essere stuprata. La donna ha raccontato alle autorità che, dopo qualche drink, aveva deciso di allontanarsi per riposarsi un pò su un lettino, dove poi sarebbero giunti gli aggressori.

Porto Sant’Elpidio, violentata in spiaggia: indagini in corso

Dopo lo stupro di gruppo, la turista è riuscita a dare l’allarme. Sul posto sono arrivati subito la Polizia e anche i soccorritori del 118, per prestarle le prime cure. Sono in corso le indagini per trovare i responsabili, determinanti saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo le prime ipotesi, la vittima potrebbe essere stata notata durante la festa in discoteca.