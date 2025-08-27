Dieci minuti di incubo per una donna di 60 anni, violentata all’interno del parco Tor Tre Teste di Roma. Il 26enne fermato con l’accusa di violenza sessuale potrebbe aver abusato anche di un’altra donna.

Roma, 60enne violentata al parco: fermato un 26enne

Domenica scorsa, all’alba, una donna di 60 anni è stata violentata all’interno del parco Tor Tre Teste di Roma.

L’uomo, un 26enne gambiano con permesso di soggiorno, è stato poi rintracciato dalle autorità in via Giolitti, nei pressi della stazione Termini. Il ragazzo ha ammesso lo stupro, asserendo che era sotto l’effetto di droghe acquistate pochi minuti prima dello stupro nel quartiere Quarticciolo. Ora, il 26enne gambiano, è sospettato anche di un altro stupro avvenuto la notte del 26 agosto intorno alle ore 4.00.

Violentata al parco, nuova scoperta sul 26enne arrestato: sospetti su un altro stupro

Era stata avvicinata alla fermata dell’autobus in via Prenestina con la scusa di una sigaretta poi, una donna di 44 anni, è stata trascinata con violenza in un vicolo, su un cumolo di rifiuti, e violentata. Grazie alla denuncia e all’identikit forniti dalla vittima, gli inquirenti sono riusciti a risalire al 26enne gambiano, ovvero colui accusato di aver violentato la 60enne nel parco Tor Tre Teste.