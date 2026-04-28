Governo nega richiesta di nomina per Di Foggia alla guida di Eni

Palazzo Chigi risponde alle notizie su Eni: "Nessun legame con Open Fiber e nessuna richiesta di nomina", la difesa della manager e la replica alle ricostruzioni giornalistiche

Il 26/04/2026 Palazzo Chigi è intervenuto per chiarire la vicenda legata alla nomina alla guida di Eni, reagendo alle indiscrezioni circolate in questi giorni. La nota ufficiale riferisce che non è stata avanzata alcuna richiesta di nomina e nega qualsiasi rapporto diretto con Open Fiber, smentendo così alcune ricostruzioni pubblicate dalla stampa.

In questa introduzione si ricostruiscono i punti principali della presa di posizione governativa e si contestualizza la difesa della manager coinvolta, Di Foggia, sottolineando gli aspetti formali e istituzionali della comunicazione di Palazzo Chigi.

La smentita ufficiale del governo

Nel comunicato, Palazzo Chigi ha ribadito in modo netto: “Nessun legame con Open Fiber e nessuna richiesta di nomina”.

Con questa frase l’esecutivo ha voluto porre un paletto rispetto alle notizie che associavano la posizione di Di Foggia a logiche di collegamento con operatori esterni. La smentita ha anche una funzione più ampia: ricondurre il dibattito ai confini delle procedure istituzionali e del merito tecnico, evitando che l’attenzione pubblica rimanga annebbiata da supposizioni non verificate.

Il contenuto della nota punta a tutelare la trasparenza delle scelte e a chiarire che eventuali nomine seguono iter previsti e competenze indipendenti.

Cosa è stato precisato

Palazzo Chigi ha sottolineato che la decisione sulla guida di Eni è stata valutata nel rispetto delle competenze tecniche e delle procedure di governance, non sulla base di pressioni esterne. La comunicazione ufficiale ha evidenziato la necessità di distinguere tra fatti verificati e ipotesi giornalistiche, richiamando il principio di responsabilità informativa. In questo passaggio la parola chiave è la trasparenza procedurale, un concetto richiamato per spiegare come siano stati esclusi legami operativi con soggetti terzi come Open Fiber.

Il riferimento a Open Fiber

La nota governativa ha negato qualsiasi relazione diretta tra la possibile nomina e Open Fiber, smontando i collegamenti prospettati dagli articoli di cronaca che avevano ipotizzato influenze o preferenze. L’enfasi è stata posta sul fatto che le procedure per le nomine aziendali non passano attraverso canali esterni di questa natura e che eventuali rapporti commerciali o tecnici tra società restano distinti dalle decisioni di governance pubblica. Il governo ha quindi separato nettamente gli ambiti: quello dell’azienda Eni e quello di operatori del settore infrastrutturale come Open Fiber.

La difesa della manager e le critiche alla ricostruzione giornalistica

Oltre a negare i legami con terzi, Palazzo Chigi ha voluto difendere la figura di Di Foggia, richiamando la sua competenza e la sua serietà professionale. Il comunicato evidenzia come la scelta di puntare su una determinata persona per ruoli di vertice debba basarsi su valutazioni tecniche e curriculum, non su suggestioni mediatiche. Inoltre, l’esecutivo ha espresso perplessità verso alcune modalità di rappresentazione giornalistica, accusate di aver sintetizzato in modo fuorviante eventi ancora in fase di definizione, trasformando supposizioni in certezze.

Il valore della competenza

Nel passaggio dedicato alla figura della manager, il testo ufficiale richiama l’importanza della competenza e della reputazione professionale come criteri essenziali per i ruoli apicali. Definire la scelta per la guida di Eni attraverso queste categorie serve a ricollegare il tema alle esigenze operative di una grande impresa energetica: governance solida, leadership esperta e capacità di gestione. La nota governa anche il messaggio pubblico, richiamando a una lettura attenta e prudente delle informazioni prima di trarre conclusioni definitive.

Implicazioni e prossimi sviluppi

La smentita di Palazzo Chigi non chiude del tutto il dibattito mediatico, ma sposta l’attenzione sulle verifiche istituzionali e sui passaggi formali che accompagnano qualsiasi nomina. Per gli osservatori resta importante seguire eventuali aggiornamenti ufficiali da parte di Eni o dall’esecutivo, mentre la stampa è chiamata a bilanciare velocità di pubblicazione e accuratezza delle fonti. In conclusione, la comunicazione del 26/04/2026 rappresenta un tentativo di ricondurre il confronto sui binari della verifica dei fatti e della tutela della reputazione delle persone coinvolte, a cominciare da Di Foggia.