Ennesimo caso di violenza sessuale, questa volta siamo a Catania, vittime due turiste ungheresi, che sono state stuprate da tre migranti.

Catania, violenza sessuale di gruppo su due turiste

Due turiste ungheresi in vacanza a Catania avevano accettato un passaggio da due ragazzi di origine marocchina per tornare al B&B dove alloggiavano.

I due migranti invece hanno portato le due ragazze in un luogo appartato per poi abusare di loro, palpeggiandole e toccando loro le parti intime. A un certo punto si è aggiunto un terzo ragazzo connazionale che avrebbe costretto le due turiste ad assumere cocaina per poi ripartire per un’altra destinazione. In viaggio, una ragazza, fingendo di chiamare la madre per dirle che stava bene, ha chiamato la sorella dicendole di essere in pericolo e di localizzarla con l’app sul cellulare, fornendole anche la targa dell’auto. A questo punto sono intervenuti gli agenti che hanno trovato l’auto.

Catania, violenza sessuale di gruppo su due turiste: arrestati tre migranti

Grazie alla telefonata alla sorella da parte di una delle due turiste tedesche sequestrate da tre ragazzi marocchini, le autorità sono riuscite a rintracciare l’auto e a liberare le giovani. La polizia di Catania ha così arrestato i tre migranti, senza permesso di soggiorno, di 21, 22 e 24 anni.