Tra le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia, la frattura sembra proprio insanabile. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, la situazione è addirittura peggiorata. Ecco cosa è successo.

Belen e Cecilia Rodriguez, è rottura totale: la decisione choc

Sono ormai diversi mesi che è rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez, le due sorelle argentine che sono sempre sembrate molto unite.

Il reale motivo del gelo non si conosce ma, secondo le ultime indiscrezioni, la rottura è ora anche professionale. L’esperto Gabriele Parpiglia ha infatti rivelato che Belen vorrebbe lasciare la società che aveva fondato con i fratelli (Cecilia e Jeremias), ovvero il brand di moda e costumi Hinnominate. L’ex moglie di Stefano De Martino vorrebbe infatti dedicarsi solo alla sua linea di cosmetici e skincare.

Belen e Cecilia Rodriguez: il gesto della conduttrice

Belen Rodriguez è stata protagonista di un gesto che ha scosso i fan, la conduttrice infatti si è rimessa la fede al dito. Attenzione, non è la fede del matrimonio con De Martino, anzi la conduttrice ha risposto a una domanda di un fan che le chiedeva se era una fede quella che aveva al dito: “matrimonio con me stessa.“ L’anello sarebbe della madre. Belen però, nelle ultime ora ha anche postato una foto con Cecilia, è uno scatto pubblicitario vecchio ma, chissà che le cose non possano sistemarsi tra le due sorelle.