Stefano De Martino è sempre al centro del gossip. Adesso è appena stato avvistato in compagnia di una sua ex fidanzata, mano nella mano al concerto di Dua Lipa a Milano. Di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

Stefano De Martino nel mirino del gossip: spuntano foto con una ex fidanzata

Sabato 7 giugno c’è stato l’attesissimo concerto di Dua Lipa a Milano, con ben 73mila persone presenti per cantare e ballare assieme alla star mondiale.

Tra loro c’era anche il noto conduttore di “Affari Tuoi” Stefano De Martino che, però, non era solo. Con lui due donne e, con una delle due, De Martino sembrava molto in sintonia. Ci sono infatti numerosi video su TikTok che mostrano un grande affiatamento. Ma, chi è la donna in questione?

Stefano De Martino, chi è l’ex fidanzata con lui al concerto di Dua Lipa?

Come abbiamo appena visto, Stefano De Martino è stato avvistato al concerto di Dua Lipa a Milano in dolce compagnia. La donna in questione è una sua ex fiamma che, a questo punto, non si sa quanto definire ex, ovvero Gilda Ambrosio. Tra i due si dice ci sia stato un flirt nel 2018, quando Stefano era in pausa da Belen e ora? E’ davvero solo amicizia la loro? Ricordiamo che proprio lo scorso 5 maggio, De Martino era a Miami con il figlio Santiago e con loro proprio la stilista. Insomma, staremo a vedere!