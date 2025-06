Belen e Cecilia, è rottura totale? Il nuovo retroscena choc preoccupa i fan

Negli ultimi tempi, il rapporto tra Belen e Cecilia Rodriguez sembra attraversare una fase delicata. Quelle che una volta erano dimostrazioni di complicità e affetto tra sorelle, ora lasciano spazio a segnali di distanza e incomprensioni. I fan, da sempre affezionati a questa famiglia, hanno iniziato a notare i primi segnali di tensione, confermati anche da alcune indiscrezioni emerse nelle scorse settimane.

Scopriamo insieme cosa sta succedendo davvero tra le due celebri sorelle con l’ultimo retroscena choc.

Belen e Cecilia Rodriguez, tensioni e silenzi: le ultime indiscrezioni sul loro rapporto

Da settimane si percepisce una crescente distanza tra Belen e Cecilia Rodriguez, con sempre più frequenti voci su una possibile rottura definitiva tra le sorelle.

Tra i motivi ipotizzati per il litigio c’è anche Ignazio Moser, anche se le teorie sulle ragioni della crisi familiare sono molteplici. Recentemente, il settimanale Nuovo Tv ha riportato che Belen avrebbe espresso timori che Ignazio potesse tradire Cecilia, creando tensioni nel gruppo. Tuttavia, questa potrebbe non essere la causa principale della discordia.

Ad aprile è emerso un video in cui Belen si esibisce in un “balletto sexy” vicino alla consolle di un locale dove suonava Andrea Damante, amico sia di Cecilia che di Ignazio, e futuro padre del primo figlio con Elisa Visari. Secondo Gabriele Parpiglia, la performance avrebbe suscitato irritazione soprattutto in Elisa, e poi anche in Ignazio e Cecilia.

Un altro segnale che alimenta i sospetti di una frattura è il silenzio social di Ignazio e Cecilia in occasione del compleanno di Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino, che si sarebbe festeggiato senza la presenza degli zii.

L’influencer esperta di pettegolezzi Deianira Marzano è convinta che questa volta sia davvero rottura, soprattutto perché Cecilia, in dolce attesa, non ha ricevuto alcun messaggio di supporto da Belen, alimentando le ipotesi di un allontanamento proprio in un momento così delicato per lei.

Belen e Cecilia, è rottura totale? Il nuovo retroscena choc preoccupa i fan

Tra le celebri modelle e showgirl argentine sembra persistere una tensione irrisolta da tempo. A peggiorare la situazione, si aggiunge l’assenza di Belen all’evento organizzato da Cecilia e Jeremias per il lancio del loro nuovo brand di gioielli, a cui avrebbe dovuto partecipare anche la stessa Belen. Tuttavia, come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, avrebbe disdetto all’ultimo momento. Al momento, nonostante le voci e le ipotesi sul loro legame, le sorelle Rodriguez hanno preferito mantenere il silenzio.