Sono ormai diverse settimane che il rapporto tra Belen e Cecilia è ai ferri corti. Ecco come ha reagito alla situazione l’ex fidanzato della conduttrice televisiva Antonino Spinalbese.

Belen e Cecilia: è rottura definitiva?

Belen e Cecilia sono sempre sembrate molto unite e in sintonia. Il loro è sempre sembrato il rapporto tra sorelle perfetto ma si sa, nella vita tutto può cambiare e anche i rapporti più forti possono attraversare delle crisi.

Certo è che quella che stanno vivendo Belen e Cecilia sembra tutt’altro che una crisi passeggera, anzi la loro sembra una rottura quasi definitiva. Il vero motivo della rottura non è noto, ma pare proprio che le due sorelle non si parlino più da tempo. Ecco che è intervenuto l’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese.

Gelo tra Belen e Cecilia: la reazione di Antonino Spinalbese non passa inosservata

Tra Belen e Cecilia è gelo, ma ecco che l’ultimo gesto di Antonino Spinalbese non è passato inosservato ai fan. Il parrucchiere infatti ha sempre messo like a tutti i post di Cecilia su Instagram, ma ecco che i fan più attenti hanno notato che Spinalbese non ha messo like a nessuno degli ultimi post della sorella di Belen. Un caso? Negli ultimi tempi Antonino e Belen si sono riavvicinati tantissimo e quindi l’improvviso “allontanamento” del parrucchiere da Cecilia è quanto meno sospetto. Staremo a vedere.