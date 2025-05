Paura per Belen Rodriguez: "Ho subito un piccolo intervento". Come sta la sho...

Momento no per la showgirl argentina, dopo la rottura con Cecilia arrivano i problemi di salute: ecco come sta.

Per Belen non è un momento facile, prima i problemi con il cognato Ignazio Moser, poi la presunta rottura con la sorella Cecilia, ora i problemi di salute. La showgirl argentina ha infatti subito un piccolo intervento: ecco come sta.

Belen: è rottura con Cecilia?

Ormai sono diverse settimana che si parla di una rottura totale tra le sorelle Rodriguez, con Belen e Cecilia che non si parlerebbero più.

Al momento però c’è da dire che non ci sono mai state conferme né smentite dalle dirette interessate, quindi per il momento non sappiamo se tra loro sia effettivamente calato il gelo oppure siano appunto solamente rumors. Per Belen questo non è comunque un momento facile, in quanto ha appena subito un intervento chirurgico. Ecco come sta.

Paura per Belen dopo l’intervento: come sta davvero ora?

Belen Rodriguez ha subito un intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa showgirl argentina, che ha voluto rassicurare i suoi follower con un video sulle sue condizioni di salute. Belen non è scesa nei dettagli del perché sia stata operata, ecco cosa ha detto nel video: “mi sto truccando, un pochettino perché ho fatto un piccolo intervento. Sono stata due giorni in convalescenza, però adesso va tutto bene. Ho risolto tutto quanto. Ho preso troppi medicinali, quindi dovrò fare una sorta di dieta detox per pulire il mio fegato. Però va tutto bene e questa è la cosa importante. Il make up ha dato un pò di colore al mio viso spento.”