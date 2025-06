Belen Rodriguez torna al centro dell’attenzione mediatica dopo settimane di silenzio. A riaccendere i riflettori è un nuovo video che getta luce su un episodio già discusso lo scorso maggio: una lite che sarebbe avvenuta fuori da un noto locale di Milano. All’epoca, la protagonista sembrava essere proprio la showgirl argentina, ma ora, a distanza di un mese, nuove immagini condivise da Gabriele Parpiglia alimentano dubbi e rivelazioni.

Jeans corti, sneakers e una felpa nera. Due giovani donne si confrontano animatamente, finché la tensione non degenera. “Te la rompo la testa”, si sente pronunciare in sottofondo. Le immagini, diffuse in esclusiva dal giornalista Gabriele Parpiglia attraverso la sua newsletter, mostrerebbero – secondo quanto ricostruito – la showgirl Belen Rodriguez.

Nel video, girato a Milano, si vede quella che parrebbe essere la conduttrice televisiva coinvolta in uno scontro verbale con un’altra donna, riconoscibile solo per i lunghi capelli scuri e per il fatto che resta sempre di spalle. La clip, della durata di circa quindici secondi, è stata rilanciata da Parpiglia.

Belen Rodriguez e la rissa fuori da un locale: un nuovo video rivela la verità

L’episodio – datato 3 maggio – si sarebbe verificato fuori da un locale milanese, mentre Belen avrebbe aspettato un taxi. Nessuna conferma o smentita è mai arrivata da parte della diretta interessata. Secondo quanto riportato nella newsletter del giornalista, la discussione avrebbe avuto origine in coda alla cassa. Parpiglia rivela anche che la ragazza coinvolta avrebbe sporto denuncia, sostenendo di aver riportato la frattura del setto nasale.