Polemica social per Belen al concerto di Marracash: il gesto che non passa in...

Belen Rodriguez, fan di Marracash, conferma la sua passione al live a San Siro. Il suo ballo è diventato virale e non sono mancate le critiche.

Belen Rodriguez ha recentemente acceso i riflettori sui social partecipando al concerto di Marracash a Milano. La showgirl, nota per il suo stile e la sua presenza carismatica, non ha nascosto la sua ammirazione per il rapper condividendo con i fan alcuni momenti della serata. Tra le immagini più commentate, spicca un video del suo ballo energico, che ha subito conquistato la rete, scatenando però anche qualche critica e ironia tra gli utenti.

Sguardi e complicità tra Belen e Olly: scattano i gossip

Durante il concerto, Olly sembrava non riuscire a distogliere lo sguardo dalla showgirl argentina, mostrando complicità e vicinanza che ha immediatamente alimentato i pettegolezzi. Alessandro Rosica ha ipotizzato che tra i due ci fosse un interesse reciproco, mentre un altro utente ha aggiunto che, la settimana precedente, Belen sarebbe stata accompagnata a casa di Olly. Le immagini hanno rafforzato queste indiscrezioni, facendo rapidamente circolare voci su una possibile storia nascente.

Belen al concerto di Marracash: il gesto scatena critiche sui social

Sui social sono circolati numerosi video che mostrano Belen Rodriguez nell’area vip del parterre durante il concerto di Marracash. Accompagnata dalla sua personal trainer, la showgirl si è lasciata andare a un ballo spontaneo e vivace. Non è una novità che la musica e il ballo siano sue passioni, ma le immagini di Belen in atteggiamenti sensuali hanno diviso i follower.

Diversi utenti hanno ritenuto il suo comportamento eccessivo, esprimendo commenti come “Ma anche meno”, “Era il concerto di Marra o di Belen?”, “Mi sono sentito imbarazzato per lei”, “A quarant’anni dovrebbe avere un po’ di amor proprio” e “Continuerà così anche a settant’anni”, manifestando un giudizio complessivamente severo. Al contrario, non sono mancati sostenitori che hanno difeso il suo diritto di divertirsi liberamente, rispettando il suo modo di vivere la serata.