Jada Pinkett Smith rompe il silenzio sulla presunta relazione di Will Smith con un uomo: le sue parole

Jada Pinkett Smith ha rotto il silenzio in merito ai gossip che hanno travolto suo marito Will Smith.

L’ex assistente di Will Smith ha affermato di aver assistito a un rapporto intimo tra il famoso e attore e il collega Duane Martin. Sulla questione è intervenuta Jada Pinkett Smith.

Jada Pinkett Smith: la confessione sul marito Will Smith

Jada Pinkett Smith è intervenuta sul conto di suo marito Will Smith che, nelle ultime ore, è stato travolto dal clamore generale per via di una sua presunta relazione intima con il collega attore Duane Martin. In particolare l’ex assistente di Smith ha affermato di aver sorpreso i due mentre stavano avendo un rapporto intimo. Jada Pinkett Smith è intervenuta in merito alla vicenda affermando: “È ridicolo, vero? Ed è una sciocchezza. Questa è una persona che ha provato a scuotere i soldi, uno shake down che non ha funzionato. Adotteremo un’azione legale. Perché una cosa è avere la tua opinione su qualcuno piuttosto che inventare storie salaci e maliziose. Quindi è fattibile, quindi procederemo con quello”.

Sulla questione emergeranno ulteriori particolari? Will Smith a sua volta ha smentito la questione e ha fatto sapere che intraprenderà azioni legali contro il suo ex assistente. Il gossip intanto ha fatto il giro del mondo, e in tanti si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi.