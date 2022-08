Will Smith e Jada Pinkett, prima apparizione in pubblico dopo la Notte degli Oscar

Will Smith e Jada Pinkett

Altro che separazione imminente: Will Smith e Jada Pinkett si tengono per la mano nella prima apparizione in pubblico dopo l’incredibile Notte degli Oscar 2022 che sarà per sempre ricordata per lo schiaffo dell’attore a Chris Rock.

Il ritiro spirituale di Will Smith

Dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, l’esclusione dagli Oscar per 10 anni e il clamore mediatico hanno reso necessario per Will Smith un lungo periodo di riflessione con tanto di viaggio spirituale in India. Un clamore che ha investito anche sua moglie Jada che suo malgrado si è trovata al centro del tritacarne mediatico ben al di là dell’infelice battuta di Chris Rock.

La (falsa) separazione di Will Smith e Jada Pinkett

C’è chi la ha accusata di non aver preso le difese del marito e chi, al contrario, di non aver preso le distanze da una difesa che molti hanno interpretato come “paternalistica”. E non solo. Praticamente tutti i siti internet di gossip del mondo davano quasi per certa una prossima separazione della coppia. Il motivo? La nottata degli Oscar rappresentava per Jada la classica goccia che avrebbe fatto trabordare il vaso del loro matrimonio.

Mano nella mano a Malibù

Finita la morsa dei tabloid, i due invece sono stati di recente avvistati mano nella mano mentre uscivano da un ristorante di Malibù, in California, La coppia si è mostrata sorridente e serena tanto che Will Smith ha anche fatto un cenno con il pollice alzato verso i fotografi accorsi ad immortalare la loro prima apparizione pubblica dopo lo schiaffo protagonista della premiazione agli Oscar.