Will Smith è apparso in pubblico dopo gli Oscar. L'attore è stato visto a Mumbai e secondo i media si starebbe dedicando ad un viaggio spirituale.

La prima apparizione in pubblico di Will Smith, dopo l’incidente avvenuto agli Oscar, è stata a Mumbai. I media indiani sono convinti si stia dedicando ad un viaggio spirituale.

Will Smith dopo gli Oscar: “In India per un viaggio spirituale”

Will Smith è apparso in pubblico dopo quello che è accaduto durante la serata degli Oscar. Si tratta della prima apparizione pubblica dopo quell’evento. L’attore è stato avvistato a Mumbai, in India, all’aeroporto privato Kalina. È sceso da una macchina e, come riportato da Whoopsee, si è presentato ai fan per salutarli e fare qualche fotografia. Secondo i media indiani, l’attore avrebbe in programma un soggiorno spirituale presso il guru indiano Sadhguru, che ha già incontrato in passato.

Un momento complicato

Will Smith sta attraversando un momento davvero molto complicato. Dopo lo schiaffo a Chris Rock sul palco degli Oscar e i provvedimenti presi dall’Academy, seguiti alle sue dimissioni, in questi giorni hanno iniziato a circolare anche delle voci secondo cui il rapporto con la moglie Jada Pinkett Smith sarebbe ormai ai ferri corti. Molti suoi progetti sono stati rimandati o sospesi. Netflix ha annullato il sequel di Bright, film del 2017, e National Geographic avrebbe rimandato la realizzazione della serie Pole to Pole, in cui l’attore doveva visitare il Polo Nord e il Polo Sud.

Un ritiro spirituale potrebbe essere un modo per cercare di superare bene questo momento.