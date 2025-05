La tragedia che ha colpito Cassano delle Murge

Nella tarda serata di ieri, un drammatico incendio ha devastato una mansarda nel centro di Cassano delle Murge, portando alla morte di due giovani, un fratello di 33 anni e una sorella di 38. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia colpita da questa immane tragedia.

I carabinieri, intervenuti sul luogo del sinistro, hanno trovato una lettera che potrebbe suggerire un gesto volontario da parte delle vittime, un elemento che complica ulteriormente la già difficile situazione.

Un quadro clinico complesso

Le vittime, secondo quanto emerso dalle prime indagini, avevano un quadro clinico complesso e sarebbero state affette da uno stato di depressione. Questo aspetto della loro vita potrebbe aver influito sulle loro scelte e sul tragico epilogo della loro esistenza. La madre dei due giovani si trovava in ospedale a Bari per assistere il marito, ricoverato per problemi di salute, lasciando i figli soli in casa al momento dell’incendio. La situazione familiare era già sotto la supervisione dei Servizi sociali, un ulteriore segnale di difficoltà che ha caratterizzato la vita di questa famiglia.

Indagini e reazioni della comunità

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire le circostanze esatte che hanno portato all’incendio. Gli inquirenti stanno esaminando la lettera trovata dai carabinieri, che potrebbe fornire indizi cruciali per comprendere le motivazioni dietro questo tragico evento. La comunità di Cassano delle Murge è in stato di shock, con molti cittadini che esprimono la loro solidarietà e vicinanza alla famiglia colpita. La tragedia ha riacceso il dibattito sulla salute mentale e sull’importanza di un supporto adeguato per le persone in difficoltà, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione verso le problematiche psicologiche che possono affliggere individui e famiglie.