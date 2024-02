Nuovi aggiornamenti per la strage familiare avvenuta ad Altavilla Milicia. Per le indagini a partecipare al rito è stata anche l’unica figlia superstite.

La figlia superstite nella strage di Altavilla

L’unica figlia superstite, che il papà avrebbe risparmiato al massacro compiuto verso la moglie e gli altri due figli, è indagata per la strage avvenuta, secondo il procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio:

«La superstite, la figlia primogenita ha partecipato alle torture dei riti di purificazione. Ho trasmesso gli atti alla procura per i minorenni che ha competenza».

Nuova indagata per la strage di Altavilla

Per il triplice omicidio in provincia di Palermo, in cui sono stati torturati e uccisi Alessandra Salamone e i figli Kevin ed Emanuel, è indagata anche la figlia oltre all’arresto di Giovanni Barreca, padre e marito delle vittime, e di una coppia di Palermo Sabrina Fina e Massimo Carandente.

Le cause della morte della strage di Altavilla