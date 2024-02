Un arresto nel 2013 per Pancrazio Carrino, di anni 42. Tuttavia, dopo aver letto le carte dell’ordinanza di custodia cautelare si scatena in lui un’ira, tale da voler uccidere la Pm Carmen Ruggiero.

Il detenuto Pancrazio Carrino conosce bene il suo piano, vuole colpire un magistrato, meglio ancora se è quella Ruggiero che ha contribuito a mettere nero su bianco la sua condanna e il modo più facile è farsi interrogare per pentimento.

«Volevo attirare l’attenzione della Dda su di me e dissi ad un agente della Polizia penitenziaria, in via riservata, di voler collaborare con i magistrati. La mia vera intenzione era quella di tagliare la gola al pubblico ministero che si sarebbe presentato».