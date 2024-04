L'incidente è avvenuto poco dopo le 13 di oggi, 17 aprile, all'incrocio tra via Mattei e via Fermi: il ragazzo è morto al Niguarda di Milano

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 20 anni, troppo gravi le ferite riportate nel tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 aprile a Rho.

Grave incidente a Rho nella giornata di oggi

Grave incidente stradale oggi mercoledì 17 aprile, intorno alle 13, a Rho. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul luogo: un motociclista che percorreva la via Mattei verso la periferia, si è scontrato con una macchina all’altezza della via Fermi, fatale per lui il volo di alcuni metri e l’impatto sull’asfalto.

La morte del ragazzo dopo l’incidente a Rho

Immediata la telefonata alla centrale operativa del 118. Sul posto è stata inviata un’ambulanza e un’automedica. I medici avevano tentato per molto tempo di rianimarlo mentre si trovavano ancora in strada: le manovre sono continuate successivamente ma per il 20enne non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Niguarda di Milano.

Le indagini della polizia per l’incidente in provincia di Milano

Gli agenti della polizia locale hanno fatto tutti i rilievi del caso, ascoltato la testimonianza della donna che era alla guida dell’auto, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

La donna è stata sottoposta all’alcol test con esito negativo.