Libri: le ultime uscite di settembre

Libri di settembre

Sebbene il mese di settembre si stia avviando alla conclusione e con esso anche la stagione estiva, per l’autunno sono diversi i libri da leggere proposti da esordienti e anche autori e autrici conosciuti. Inoltre, questo mese e stagione invitano davvero alla lettura grazie al clima e alle temperature ideali che stanno per affacciarsi.

Il mese di settembre e la stagione autunnale che si appresta ad arrivare mostrano tantissime uscite letterarie. La stagione autunnale poi fa rima con un bel libro da leggere e sfogliare, ma anche con una tazza di tè caldo o cioccolata da sorseggiare per trascorrere le serate insieme a una coperta se le temperature sono più fredde e fresche.

Sono anche diversi i vari festival letterari come Pordenonelegge o ancora il Festival Letterario di Mantova che si è tenuto da pochi giorni. Sono eventi culturali e letterari che gli amanti dei libri e della lettura non vedono l’ora per conoscere nuove storie, ma anche fare la conoscenza dei vari scrittori che presenteranno il libro destinato a occupare i prossimi giorni dell’anno.

Libri di settembre: le novità per l’autunno

Come al solito, per tenere traccia dei tantissimi libri e delle novità in arrivo in questi giorni per la stagione autunnale, le pagine social delle varie case editrici sono pronte a presentare le tantissime uscite editoriali. Fazi, Einaudi, Il Saggiatore, ma anche Tunuè, dedicata ai più piccoli o minimum fax sono pronte a raccontare cosa nascondono gli scaffali delle librerie.

Gli scaffali delle librerie e delle biblioteche si stanno per riempire di generi letterari per tutti i gusti e i lettori. Si va dai grandi best seller annunciati sino ai romanzi letterari passando per la narrativa popolare, i gialli, il noir, arrivando alle saghe familiari, il thriller, ma anche l’avventura o le graphic novel per non parlare dei saggi.

Per esempio, il catalogo Einaudi propone una raccolta di poesie dal titolo Pane nel bosco di Chandra Candiani per sognare sotto le coperte con il suo stile e le sue parole. Si passa poi al genere letterario, quindi romanzi come La verità e la biro di Tiziano Scarpa o l’ultimo di Modiano o Per custodire il fuoco di Luigi Epicoco.

Carofiglio torna in libreria con Rancore così come Recalcati con La legge della parola. Nella giornata del 19 settembre esce il nuovo libro di Malvaldi dal titolo La morra cinese oppure Al servizio di sua maestà di Ian Fleming o ancora James Patterson o Federica Bosco con Volevamo prendere il cielo. Sur pubblica Sono una pazza a non volere te della Villada o ancora Chiara Mostardelli o Guccini che arriva con la sua nuova fatica letteraria.

Libri di settembre: dove ordinare

1)Stella Maris, Cormac McCarthy

Dopo Il passeggero, McCarthy torna in libreria per la gioia dei suoi lettori con questo nuovo libro in uscita il prossimo 26 settembre. Una dilogia cominciata con l’opera precedente e ambientato in una struttura psichiatrica che chiude le vicende dei fratelli Western. Indagine, mistero, ma anche tanta atmosfera tipica dei romanzi dello scrittore americano.

2)Volevamo prendere il cielo, Federica Bosco

Un’autrice che sa scandagliare l’animo umano ambienta questo nuovo romanzo tra Verona e Parigi raccontando una storia di amore, di amicizia e di dolore nella quale ognuno può rispecchiarsi. Le emozioni si fondono così come la nascita di nuove amicizie e amori in città inaspettate e ricche di sorprese.

3)La morra cinese, Marco Malvaldi

L’humour, la suspense, la politica, ma anche la lotta sociale e i vecchietti sono alla base di questo nuovo romanzo di Malvaldi. Nuova amministrazione, nuovi problemi e una nuova vita a cui badare, ovvero la nascita della sua primogenita, terrà occupato il barista Massimo e gli altri protagonisti.

Insieme alle ultime uscite di settembre, anche i nuovi libri da leggere per il mese autunnale.

