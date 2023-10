Libri da leggere a ottobre: le ultime novità

I libri in uscita a ottobre come Ellis o Campani, ma anche la Modignani sono pronti per ogni lettore.

Con il mese di ottobre ormai entrato nel vivo, i lettori sono ben lieti di prepararsi dal momento che questo periodo è ricco di tantissime novità dal punto di vista letterario. Il mese di ottobre è molto proficuo per quanto riguarda i tantissimi libri di autori italiani e non solo che stanno per uscire e che, a breve, riempiranno scaffali di biblioteche di librerie.

Libri da leggere a ottobre

Ormai si è quasi alla metà del mese e questo periodo è l’occasione per molti, complice anche le basse temperature di rifugiarsi tra le pagine dei libri preferiti. Insieme a una tazza di tè, la coperta, un libro diventa sicuramente un angolo in cui stare per rifugiarsi.

Come al solito, trascorrere serate con un libro è sicuramente utile, non solo per apprendere. Un libro può liberarsi un ottimo alleato, un buon amico e anche un modo per imparare e crescere. Infatti, le case editrici sui social presentano quasi sempre in questo periodo, una lista di vari titoli da leggere che possono interessare I lettori.

Le stesse biblioteche e librerie possono sicuramente attingere dalle tantissime novità di libri in uscita per riempire i vari scaffali. Si può attingere inoltre dai vari siti di ecommerce o anche dalle case editrici dei vari social per trovare le ultime novità a riguardo.

Libri da leggere a ottobre: novità

Il mese di ottobre si rivela davvero utile per l’uscita di tantissimi libri che vanno a riempire le librerie di ogni amante della lettura. Sono infatti tantissimi i gialli, i romanzi, ma anche le poesie o il genere thriller che stanno uscendo in questo periodo e i giorni dell’anno. Si tratta di avventure e storie avvincenti che sono in grado di tenere tutti quanti con il fiato sospeso.

Si passa infatti da Better di Carryry Layton che racconta di storie d’amore e passione, ma anche di bugie e tradimenti arrivando a Spilli di Greta Olivo oppure Bestie che ricordano moltissimo l’opera di Donna Tartt. Gli appassionati di storia potranno rifugiarsi tra le pagine di Alessandro Barbero che esce col nuovo romanzo sulle rivolte popolari che hanno sconvolto la società negli ultimi secoli.

Chi ama sostare in quel limbo tra realtà e illusione sicuramente non può perdersi l’opera di Sara Penner dal titolo Il circolo segreto dei misteri dove le due donne protagoniste rischiano di cadere in una trappola nella Parigi del 1878. Simonetta Agnello Hornby torna con Era un bravo ragazzo ambientato nella Sicilia degli anni 80.

Non manca poi Sveva Casati Modignani con il nuovo romanzo sino a Le schegge di Brest Easton Ellis e ancora non bisogna dimenticare, per tutti gli amanti della montagna, le opere di Sandro Campani o di Paolo Cognetti che torna per la gioia di tutti i suoi lettori.

Libri da leggere a ottobre Amazon

Sono davvero tante le opere letterarie di ogni genere pronte a catturare l’attenzione e presenti su Amazon con sconti e offerte. La classifica presenta tre dei libri da leggere a ottobre di prossima uscita accompagnati da una descrizione della trama di ogni opera.

1)La Vita è Bella nonostante, Sveva Casati Modignani

Si tratta dell’ultimo capitolo iniziato precedentemente con Festa di famiglia. Qui i lettori li troveranno quattro donne che sono anche amiche inseparabili. Sono quattro donne che, nonostante il tempo che passa, si sono sempre supportate a vicenda acquisendo, con il tempo, una novissima consapevolezza. Una storia di amicizia che dà valore a questo sentimento.

2)Il circolo segreto dei misteri, Sara Penner

In una notte di Parigi del 1878, in questa città avvolta dalla neve, si sta svolgendo una seduta spiritica con una medium e la sua assistente. Una storia di indagine, di mistero ma anche un giallo nel quale le due protagoniste risultano essere particolarmente invischiate.

3)Era un bravo ragazzo, Simonetta Agnello Hornby

Una storia di due amici, due madri e due mogli ambientato nella Sicilia occidentale. Una storia di formazione, di crescita e di maturazione, ma anche di mafia dove ognuno dovrà capire quali sono le sue radici e la propria identità.

Insieme a queste novità letterarie, ecco anche i libri che a ottobre attendono le piccole generazioni.

