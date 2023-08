Libri in arrivo: cosa leggere a settembre

ettembre sta per arrivare e questo significa nuove ripartenze, nuovi inizi. Per gli amanti della lettura significa nuovi libri, nuove uscite letterarie pronte da leggere che faranno bella mostra tra scaffali di librerie e biblioteche. Vediamo quali saranno le uscite del mese e gli autori maggiormente attesi dai lettori e dalle lettrici.

Libri in arrivo

I mesi estivi sono ormai a un passo dal terminare e il mese di settembre è ormai dietro l’angolo. Come recita anche una poesia di Gabriele d’Annunzio, il mese di settembre coincide da sempre con la ripartenza, il ritorno alle vecchie abitudini e alla routine di sempre. Non solo la scuola è pronta a cominciare, ma sono pronti a uscire una serie di libri.

Nei prossimi giorni saranno diverse le uscite territoriali pronte a riempire le biblioteche, le librerie, ma anche gli scaffali delle nostre case con nuovi titoli. Mai come settembre scatena il desiderio di nuove cose e leggere di nuovi autori è sicuramente il modo migliore per catapultarsi in questo mese così ricco di novità dal punto di vista letterario.

Dopo i mesi pigri dell’estate, arriva la stagione autunnale con i primi freddi, ma anche la voglia di stare in casa, magari leggendo quei tanti amati libri che le case editrici non vedono l’ora di far uscire. Neri Pozza, Fazi, ma anche Adelphi stanno già pronti a far conoscere le novità ai tanti lettori che non vedono l’ora di scoprire le nuove letture.

Libri in arrivo: uscite

Il mese di settembre segna il ritorno di tantissimi autori italiani, ma non solo. Infatti, proprio in questo periodo, arriveranno nelle librerie e biblioteche i libri di alcuni autori e autrici che il pubblico ha imparato ad amare. Dal ritorno del Premio Strega 2021 Emanuele Trevi passando per Viola Ardone che torna, dopo il grande successo ottenuto con Oliva Denaro e Il treno dei bambini.

Stanno per arrivare anche i libri di grandi autrici internazionali come il Premio Nobel Olga Tokarczuk oppure Isabel Allende. Chi ama Virginia Woolf sicuramente non può perdere il secondo volume dei suoi diari per conoscerla maggiormente da vicino in uscita per la casa editrice Bompiani.

Gli appassionati di montagna e di Mauro Corona, in generale, potranno sicuramente trovare pagine appassionanti nel suo ultimo romanzo dal titolo Le altalene che racconta dei misteri di un luogo come la montagna che conosce bene. Un romanzo dialogo carico di emozioni proprio come quelle che Corona sa raccontare.

Muriel Barbery, dopo il successo de L’eleganza del riccio, torna in libreria con Una storia di fervore dove prosegue la storia e il racconto già cominciato con il suo romanzo precedente, ovvero Una rosa sola. Nel suo nuovo romanzo ci trasporta in un Giappone spirituale dedito alla cerimonia del tè e ambientato nei giardini zen. Infine, chi segue il suo podcast, sarà già a conoscenza dell’uscita de L’incendio di Cecilia Sala, giornalista che racconta cosa succede in tre aree molto importanti del mondo.

Libri in arrivo: dove ordinare

Sono tante le pagine da leggere e storie da scoprire in vendita su Amazon con tantissimi libri pronti a farsi conoscere e scoprire. Qui sotto abbiamo selezionato tre attese molto gradite e desiderate dai lettori accompagnate dalla trama di ogni romanzo.

1)L’incendio, Cecilia Sala

Un reportage in uscita il 12 settembre che si svolge in tre paesi che sono al centro delle cronache e dell’attualità: Ucraina, Iran e Afghanistan dove Cecilia Sala ha conosciuto queste tre figure e qui racconta la loro storia. La giornalista mostra l’incendio che è sviluppato in queste terre e le trasformazioni, non solo dei paesi, ma anche nelle persone.

2)Isabel Allende, Il vento conosce il mio nome

La nota scrittrice cilena torna a parlare di speranza, sconfinamento, solitudine in un romanzo che parte dall’Austria, dal nazismo arrivano al Cile di Salvador Allende tramite la storia di un bambino come Samuel che, a Vienna, nel 1938, durante la notte dei cristalli, arriva a perdere tutto. Una storia di coraggio di chi va incontro al proprio destino.

3)Grande meraviglia, Viola Ardone

Come già successo con altre sue opere, anche in questo nuovo romanzo la Ardone torna a raccontare dell’amore in un manicomio nella figura di Elba con la stessa ferocia e bellezza. Un romanzo di formazione con un uomo che decide di liberare Elba da questa struttura portandola a casa sua come fosse sua figlia.

Insieme ai libri per settembre, sono anche tante le novità letterarie in uscita dedicate al mondo dei giovani e dei ragazzi.

